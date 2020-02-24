iprovoda

Винное казино в Санкт-Петербурге

Автор iprovoda, в МЛМ проекты без продукта

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iprovoda
Опубликовано (изменено)

Закажите игру на мероприятие или купите готовый набор для дома.

 

Для каких мероприятий подойдет винное казино?

Корпоративы, завершение бизнес-встреч и конференций, презентации. Эстетика и легкий дух соревнования скрасит серьезное мероприятие и настроит гостей на нетворкинг.

Эта игра подойдет для юбилея, встреч с друзьями и необычной свадьбы. Винное казино можно заказать на день рождения друга или для себя. Даже организация парных свиданий с винным казино приобретет флер изысканности и аристократизма.

 

Возможно так же организация казино с коньяком, водкой или пивом. Наши сомелье помогут разобраться в чем отличие «люкса» от «экстры», скотча от бурбона.

Вы не азартный человек? Тогда наше агентство WineCasino организует для вас кулинарные мастер-классы, которые можно посетить с семьей или коллегами. А также устроить дегустацию вин с интересными гастрономическими сочетаниями. И если при озвучивании фудпары вы испытаете скепсис, то после первого укуса – нейрогастрономический экстаз.

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Отредактировал iprovoda

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