Винное казино в Санкт-Петербурге

iprovoda 0 Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) Закажите игру на мероприятие или купите готовый набор для дома. Для каких мероприятий подойдет винное казино? Корпоративы, завершение бизнес-встреч и конференций, презентации. Эстетика и легкий дух соревнования скрасит серьезное мероприятие и настроит гостей на нетворкинг. Эта игра подойдет для юбилея, встреч с друзьями и необычной свадьбы. Винное казино можно заказать на день рождения друга или для себя. Даже организация парных свиданий с винным казино приобретет флер изысканности и аристократизма. Возможно так же организация казино с коньяком, водкой или пивом. Наши сомелье помогут разобраться в чем отличие «люкса» от «экстры», скотча от бурбона. Вы не азартный человек? Тогда наше агентство WineCasino организует для вас кулинарные мастер-классы, которые можно посетить с семьей или коллегами. А также устроить дегустацию вин с интересными гастрономическими сочетаниями. И если при озвучивании фудпары вы испытаете скепсис, то после первого укуса – нейрогастрономический экстаз. Отредактировал 57 минут назад iprovoda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты